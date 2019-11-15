Из-за стрельбы в школе Калифорнии погибли двое детей

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Пятница, 15 ноября 2019, 02:58

В результате стрельбы в средней школе в городке Санта-Кларита, штат Калифорния, погибли двое детей и четверо получили ранения.

Источник: The Washington Post

Детали: Погибшими оказались 14-летний парень и 16-летняя девушка.

16-летний подросток открыл огонь из пистолета по одноклассникам. После чего выстрелил в себя. Сейчас стрелок находится в больнице с огнестрельным ранением.

Подозреваемый совершил нападение в свой 16-й день рождения.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: США криминал


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