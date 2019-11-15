Из-за стрельбы в школе Калифорнии погибли двое детей
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Пятница, 15 ноября 2019, 02:58
В результате стрельбы в средней школе в городке Санта-Кларита, штат Калифорния, погибли двое детей и четверо получили ранения.
Источник: The Washington Post
Детали: Погибшими оказались 14-летний парень и 16-летняя девушка.
16-летний подросток открыл огонь из пистолета по одноклассникам. После чего выстрелил в себя. Сейчас стрелок находится в больнице с огнестрельным ранением.
Подозреваемый совершил нападение в свой 16-й день рождения.
Ольга Гетьманец, УП
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