В Кабмине подумывают о должности омбудсмена по противодействию дезинформации

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Пятница, 15 ноября 2019, 11:38

Министерство культуры, молодежи и спорта рассматривает возможность введения должности омбудсмена по вопросам информации, который противодействовать дезинформации.

Источник: комментарий первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Анатолия Максимчук на публичной дискуссии о свободе слова, поданный "Укринформом".

Прямая речь: "То, что предлагается к обсуждению – это омбудсмен по вопросам информации как независимое лицо, основной целью деятельности которой является обращение в суд или мониторинг и выявление дезинформации и обращение в суд с тем, чтобы ее запретить. На самом деле, если принять во внимания кейс о распятом мальчике и фосфорные бомбы, то нет субъекта, интересы которого нарушены и который может обратиться в суд... Когда появляется омбудсмен, то он представляет интересы общества, и в этом случае он может идти в суд".

Детали: По словам Максимчука, в целом в функции этого омбудсмена предлагается отнести мониторинг информационного пространства, проверку информации на предмет наличия признаков дезинформации с привлечением фактчекингових организаций (в условиях ограничения ресурсов), рассмотрение жалоб по дезинформации и обращения в суд с целью защиты интересов общества.

В то же время он уточнил, что в министерстве предлагают не считать дезинформацией оценочные критические суждения, сатиру, а также недостоверную информацию о лице, которая не вредит общественным интересам.

Темы: Кабинет министров


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