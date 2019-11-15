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Завербованный Путинцевым: агенту ФСБ с Полтавщины дали 12 лет тюрьмы

Пятница, 15 ноября 2019, 10:57

Служба безопасности Украины заявляет, что агента ФСБ России, которого разоблачили летом на Полтавщине, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "На Полтавщине к 12 годам лишения свободы приговорен агент ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ. 

 

Крюковский районный суд Кременчуга признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Приговор вступил в законную силу".

Детали: Отмечается, что во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину.

Оперативники спецслужбы установили, что экс-сотрудника органов МВД Украины завербовали в 2014 году в аннексированном Крыму.

В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин – бывшие военнослужащие СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага. 

 

В течение 2014 – 2019 годов агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавской области и в Украине в целом.

Мужчину задержали 18 июня в Кременчуге.

Украинская правда

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Темы: СБУРосcиягосизмена
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