Завербованный Путинцевым: агенту ФСБ с Полтавщины дали 12 лет тюрьмы

537 просмотров
Пятница, 15 ноября 2019, 11:57

Служба безопасности Украины заявляет, что агента ФСБ России, которого разоблачили летом на Полтавщине, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "На Полтавщине к 12 годам лишения свободы приговорен агент ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ. 

 

Крюковский районный суд Кременчуга признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Приговор вступил в законную силу".

Детали: Отмечается, что во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину.

Оперативники спецслужбы установили, что экс-сотрудника органов МВД Украины завербовали в 2014 году в аннексированном Крыму.

В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин – бывшие военнослужащие СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага. 

 

В течение 2014 – 2019 годов агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавской области и в Украине в целом.

Мужчину задержали 18 июня в Кременчуге.

Украинская правда
Темы: СБУ Росcия госизмена


powered by lun.ua
Материалы по теме
У СБУ нет фактов проплаты акций "Нет капитуляции" – Баканов 13 ноября 2019, 18:02
Глава СБУ о скандале с Фединой: Если подтвердится угроза, речь пойдет о заключении 13 ноября 2019, 17:36
СБУ разоблачила схему хищения и нелегального экспорта древесины на Житомирщине 13 ноября 2019, 01:56
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" исключила Скороход и Полякова из фракции
Гончарук анонсировал смену руководства Укрзализныци: Коррупция дикая
Путин соблазняет Украину скидкой на транзит газа и пугает его прекращением
"Ринат" просил разрешения поехать в оккупированный Донецк у помощника Путина – JIT
Все новости
исследование

Все больше котов страдает ожирением

артефакты

Волынь на рисунках Эрнста Унграда

психология

1% населения – психопаты. Какие ключевые черты психопатии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів