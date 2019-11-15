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"Приватбанк против Коломойского": за дело в США взялся адвокат Трампа

Пятница, 15 ноября 2019, 11:27
Приватбанк против Коломойского: за дело в США взялся адвокат Трампа

Нью-йоркский адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского.

Источник: Bloomberg со ссылкой на сообщение суда в Делавэре, который рассматривает дело "Приватбанк против Коломойского"

Детали: Касовиц будет представлять интересы соответчиков Коломойского по гражданскому иску в Соединенных Штатах.

Дело касается похищении миллиардов долларов из украинского "Приватбанка" и приобретения за них офисных зданий и бизнеса в США.

Отмечается, что Коломойский находится под следствием Федерального бюро расследований и Федеральной прокуратуры США.

Министерство юстиции США отказалось от комментариев.

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Темы: КоломойскийПриватСШАТрамп
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