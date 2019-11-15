Пограничники задержали необычного нарушителя в рясе из базы Интерпола

В Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" пограничники обнаружили необычного нарушителя, которого разыскивают правоохранители Сербии.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Проверяя гражданина Боснии и Герцеговины в церковном одеянии, который прибыл на въезд в Украину, пограничники установили, что его разыскивает Интерпол.

Они сообщили Укрбюро Интерпола.

Сейчас 44-летнего задержанного для дальнейших правовых решений передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции.