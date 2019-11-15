Пограничники задержали необычного нарушителя в рясе из базы Интерпола
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Пятница, 15 ноября 2019, 12:41
В Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" пограничники обнаружили необычного нарушителя, которого разыскивают правоохранители Сербии.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Проверяя гражданина Боснии и Герцеговины в церковном одеянии, который прибыл на въезд в Украину, пограничники установили, что его разыскивает Интерпол.
Они сообщили Укрбюро Интерпола.
Сейчас 44-летнего задержанного для дальнейших правовых решений передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции.
Украинская правда
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