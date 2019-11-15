Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского

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Пятница, 15 ноября 2019, 16:49

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Телефонный разговор состоялся 21 апреля после победы Зеленского на президентских выборах, за два месяца до телефонного звонка 25 июля, который находится в центре расследования по импичменту Трампа.

Согласно стенограмме, Трамп поздравил Зеленского с победой и заявил: "Не сомневаюсь, что вы будете прекрасным президентом". Он также пригласил Зеленского в Белый дом.

Трамп в последнее время неоднократно упоминал об этом телефонном разговоре и говорил, что в нем не было никаких нарушений, как и в разговоре 25 июля, в частности, не было намеков на необходимость расследования против Джо Байдена и его сына.

Напомним:

  • 15 ноября бывший посол США в Украине Мари Йованович даст показания во время публичных слушаний по делу импичмента.
  • 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями уже выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

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Темы: Трамп Зеленский США Украина


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