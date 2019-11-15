Йованович: я никогда не давала указаний Луценко, это - выдумка

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что никогда не давала указаний бывшему генпрокурору Юрию Луценко в отношении людей, против которых необходимо проводить расследование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Йованович сказала во время открытых слушаний в Палате представителей США в рамках дел об импичменте президента Дональда Трампа.

"Я не говорила господину Луценко или иным украинским чиновникам, кого они должны или не должны преследовать. Зато я выступала за позицию США, что должно господствовать верховенство закона, а украинские правоохранительные органы, прокуроры и судьи должны прекратить выборочное применение своей власти, как политического оружия против своих противников ", - сказала Йованович.

"Я сначала хочу еще раз отметить, что обвинения в том, что я распространяла список "не преследуй", было выдумкой. Господин Луценко, бывший генпрокурор Украины, выдвинувший это утверждение, признал, что в этом списке не было", - добавила дипломат.

Йованович в октябре уже давала показания на закрытом заседании комитета и заявила, что усилия адвоката президента Руди Джулиани противоречили политике США. Она заявила, что Джулиани добивался ее отстранения от должности, поскольку она отказалась давить на украинский для расследования против Джо Байдена и его сына.

Йованович в мае отозвали с должности посла США в Украине. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским в июле Трамп критиковал ее работу, но позже заявил, что не знает ее.

Как известно, 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями уже выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

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