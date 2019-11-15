Суд отказался арестовывать мужа нардепа "Слуги народа": наденут браслет

Шевченковский районный суд Киева применил домашний арест в ночное время в качестве меры пресечения к мужу народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход Алексею Алякину, который находится в международном розыске.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Суд применил домашний арест в отношении задержанного в ночное время: с 21.00 до 7.00 он должен находиться по месту жительства (в Киевской области -ред.) Также суд обязал его носить электронный браслет".

Детали: Согласно с возложенными на него обязанностями, Алякин должен являться по первому вызову следователя или прокурора. Поскольку столичная прокуратура ходатайствовала об экстрадиционном аресте (содержание под стражей), - она ​​будет оспаривать вышеуказанное решение суда.