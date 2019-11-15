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Зеленский подписал закон о штрафах за детей не в автокресле

Пятница, 15 ноября 2019, 20:33
Зеленский подписал закон о штрафах за детей не в автокресле

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Источник: сайт президента

Текст сообщения: "Действующим законодательством не было предусмотрено нормы, которая устанавливала бы ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, перевозящих детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей".

Детали: Закон дополняет ст.121 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф за первое правонарушение будет составлять 510 грн, за повторное правонарушение – 850.

Что было ранее: 29 октября Верховная Рада поддержала законопроект №1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей".

Запрет перевозить детей до 12 лет и ростом до 145 см в машине без использования специальных средств, которые позволят пристегнуть ребенка ремнями безопасности, был и раньше, но штрафы не были предусмотрены.

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ проект "ответственные родители"

Украинская правда
Темы: Зеленскийдетизаконодательство
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