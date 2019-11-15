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Макрон приедет в Украину

Пятница, 15 ноября 2019, 21:39

Президенты Украины и Франции во время телефонного разговора в пятницу договорились о проведении визита французского президента в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом проинформировала пресс-служба офиса главы государства.

Макрон и Зеленский в пятничной беседе обсуждали проведение саммита в "нормандском формате", который, как известно, состоится 9 декабря в Париже.

Макрон подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит состоялся, отметили в офисе президента.

В пресс-службе добавили, что лидеры скоординировали подготовку "содержательного наполнения встречи" на высшем уровне.

Также они обсудили экономическое сотрудничество двух стран и "договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской республики в Украину", добавили в ведомстве.

Последняя "нормандская встреча" прошла в октябре 2016 года.

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Темы: ФранцияУкраина
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