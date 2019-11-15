Макрон приедет в Украину

2148 просмотров
Пятница, 15 ноября 2019, 22:39

Президенты Украины и Франции во время телефонного разговора в пятницу договорились о проведении визита французского президента в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом проинформировала пресс-служба офиса главы государства.

Макрон и Зеленский в пятничной беседе обсуждали проведение саммита в "нормандском формате", который, как известно, состоится 9 декабря в Париже.

Макрон подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит состоялся, отметили в офисе президента.

В пресс-службе добавили, что лидеры скоординировали подготовку "содержательного наполнения встречи" на высшем уровне.

Также они обсудили экономическое сотрудничество двух стран и "договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской республики в Украину", добавили в ведомстве.

Последняя "нормандская встреча" прошла в октябре 2016 года.

Темы: Франция Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сильный снегопад вызвал хаос в юго-восточной Франции 15 ноября 2019, 08:55
Дата встречи в нормандском формате есть, но Россия тормозит – Пристайко 14 ноября 2019, 11:15
Российский историк-убийца возил французских ультраправых в оккупированный Крым 12 ноября 2019, 14:03
Все новости
Главные новости
Сообщение Белого дома о разговоре Зеленского и Трампа содержало неправду
Суд арестовал фигурантку дела взяток в ОП, но уменьшил залог в десяток раз
Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря
В Украине поймали одного из ключевых лидеров "ИГИЛа" – СБУ
Все новости
исследование

Голуби теряют пальцы через человеческие волосы

исследование

Все больше котов страдает ожирением

социум

Откладывайте лопату: как новое приложение поможет высаживать деревья

Поиск по сайту
Архив
Весь архів