Сенцов призывает освободить журналиста Асеева
Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов призывает освободить журналиста Станислава Асеева, которого по решению так называемого "Верховного суда ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы.
Источник: директор украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.
Детали: Сенцов принял участие в мероприятии Пен-клуба в Лондоне, начался с флешмоба в поддержку журналиста.
Oleg Sentsov urges to release #FreeAseyev Олег Сенцов закликає звільнити Станіслава Асєєва #journalismisnotacrime pic.twitter.com/X7EozBEJV1— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019
PEN International evening in London with Oleg Sentsov has started with flashmob #FreeAseyev pic.twitter.com/CnqqyaJRiT— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019
Правозащитная акция #FreeAseyev происходила 15 ноября также в Киеве в артпростори IZONE, известно также, что к ней присоединились в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Напомним:
- По данным Центра гражданских свобод в России и оккупированном Крыму осталось за решеткой минимум 86 человек. Также, согласно информации Службы безопасности Украины, боевики на Донбассе удерживают в плену 227 Украинская.