Сенцов призывает освободить журналиста Асеева

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов призывает освободить журналиста Станислава Асеева, которого по решению так называемого "Верховного суда ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы.

Источник: директор украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.

Детали: Сенцов принял участие в мероприятии Пен-клуба в Лондоне, начался с флешмоба в поддержку журналиста.

Oleg Sentsov urges to release #FreeAseyev Олег Сенцов закликає звільнити Станіслава Асєєва #journalismisnotacrime pic.twitter.com/X7EozBEJV1 — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019

PEN International evening in London with Oleg Sentsov has started with flashmob #FreeAseyev pic.twitter.com/CnqqyaJRiT — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) November 15, 2019

Правозащитная акция #FreeAseyev происходила 15 ноября также в Киеве в артпростори IZONE, известно также, что к ней присоединились в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним: