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Сенцов призывает освободить журналиста Асеева

Суббота, 16 ноября 2019, 00:01

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов призывает освободить журналиста Станислава Асеева, которого по решению так называемого "Верховного суда ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы.

Источник: директор украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч.

Детали: Сенцов принял участие в мероприятии Пен-клуба в Лондоне, начался с флешмоба в поддержку журналиста.

Правозащитная акция #FreeAseyev происходила 15 ноября также в Киеве в артпростори IZONE, известно также, что к ней присоединились в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним:

  • По данным Центра гражданских свобод в России и оккупированном Крыму осталось за решеткой минимум 86 человек. Также, согласно информации Службы безопасности Украины, боевики на Донбассе удерживают в плену 227 Украинская.

Темы: СенцовРосcияполитзаключенные
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