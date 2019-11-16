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В России за пять минут огласили обвинение 8 украинцам

Суббота, 16 ноября 2019, 00:36

В Ростове-на-Дону прокурор огласил обвинение 8 фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". 

Источник: "Крым.Реалии"

Прямая речь адвоката Шеихмамбетова: "Прокурор огласил обвинение в отношении всех фигурантов. Сам обвинительный вывод состоит из около полутора тысяч страниц, однако прокурор уложился в 5 минут, чтобы объяснить суть обвинения".

 

Детали: Он добавил, что во время выступления его подзащитных российский судья неоднократно их перерабатывал, когда активисты выражали свое отношение к объявленному обвинению. В результате один из активистов заявил об отводе судьи.

Прямая речь: "И во время выступления Сервера Мустафаева судья продолжил прерывать. Мустафаев заявил ему отвод. На этом заседание завершилось".

Детали: На следующем заседании суд продолжит заслушивать отношение задержанных к обвинению.

Темы: РосcияполитзаключенныеКрым
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