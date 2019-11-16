В России за пять минут огласили обвинение 8 украинцам

В Ростове-на-Дону прокурор огласил обвинение 8 фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Источник: "Крым.Реалии"

Прямая речь адвоката Шеихмамбетова: "Прокурор огласил обвинение в отношении всех фигурантов. Сам обвинительный вывод состоит из около полутора тысяч страниц, однако прокурор уложился в 5 минут, чтобы объяснить суть обвинения".

Детали: Он добавил, что во время выступления его подзащитных российский судья неоднократно их перерабатывал, когда активисты выражали свое отношение к объявленному обвинению. В результате один из активистов заявил об отводе судьи.

Прямая речь: "И во время выступления Сервера Мустафаева судья продолжил прерывать. Мустафаев заявил ему отвод. На этом заседание завершилось".

Детали: На следующем заседании суд продолжит заслушивать отношение задержанных к обвинению.