В России за пять минут огласили обвинение 8 украинцам

336 просмотров
Суббота, 16 ноября 2019, 01:36

В Ростове-на-Дону прокурор огласил обвинение 8 фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". 

Источник: "Крым.Реалии"

Прямая речь адвоката Шеихмамбетова: "Прокурор огласил обвинение в отношении всех фигурантов. Сам обвинительный вывод состоит из около полутора тысяч страниц, однако прокурор уложился в 5 минут, чтобы объяснить суть обвинения".

 

Детали: Он добавил, что во время выступления его подзащитных российский судья неоднократно их перерабатывал, когда активисты выражали свое отношение к объявленному обвинению. В результате один из активистов заявил об отводе судьи.

Прямая речь: "И во время выступления Сервера Мустафаева судья продолжил прерывать. Мустафаев заявил ему отвод. На этом заседание завершилось".

Детали: На следующем заседании суд продолжит заслушивать отношение задержанных к обвинению.

Темы: Росcия политзаключенные Крым


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сенцов призывает освободить журналиста Асеева 16 ноября 2019, 01:01
Россия вернет захваченные корабли до "нормандской встречи" – росСМИ 15 ноября 2019, 20:44
Российские шпионы могли перехватить разговор Трампа об Украине – CNN 15 ноября 2019, 12:58
Все новости
Главные новости
300 тысяч в Офисе Зеленского: суд отправил подозреваемую под домашний арест
Кабмин назначил нового представителя в Раде
Сообщение Белого дома о разговоре Зеленского и Трампа содержало неправду
Суд арестовал фигурантку дела взяток в ОП, но уменьшил залог в десяток раз
Все новости
мимими

8 невероятных фото, которые доказывают: мир спасет доброта

советы

6 советов по уходу за кожей для мужчин

артефакты

Волынь на рисунках Эрнста Унграда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів