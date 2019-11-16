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Кабмин хочет упростить адвокатскую помощь для малообеспеченных

Суббота, 16 ноября 2019, 07:47

Правительство одобрило проект закона, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан.

Источник: пресс-служба Кабмина в пятницу вечером

Детали: В случае принятия законопроекта, за бесплатной адвокатской помощью можно будет обращаться без справки о доходах.

"Получение этой справки занимает много времени и требует от людей значительных усилий", - отметили в Кабмине.

Проект закона будет вскоре передан в Верховную Раду.

Кроме того, Кабмин своим решением ввел компенсацию почтовых расходов по судебным делам для малоимущих.

Оно позволяет адвокатам возмещение почтовых расходов в делах, где они оказывают бесплатную юридическую помощь малообеспеченным и социально незащищенным группам населения. В частности, государство будет возмещать расходы на отправку заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане.

Сообщается также, что правительство продолжило "оцифровывать" бюрократические процедуры и документы.

Дословно: "Онлайн можно будет также восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью онлайн процедуры. Уже вскоре их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданные после 1 января 2013 года".

Что было ранее: 15 ноября вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал возможность восстановления водительских прав через мобильное приложение.

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Темы: Кабинет министров
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