На выходных в Украине без осадков, но и не очень солнечно
Суббота, 16 ноября 2019, 08:28
В субботу и воскресенье в Украине осадков не ожидается, однако будет преимущественно облачно.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Дословно Диденко: "Температура воздуха в Украине составит +7+12 градусов, на Западе и Юге +10+15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами +15+17 градусов.
Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2+7 градусов, а на Востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около нуля.
В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью +3+5 градусов, днем +8+11 градусов".
Детали: В то же время, синоптик предупредила о возможном тумане.