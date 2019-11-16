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На выходных в Украине без осадков, но и не очень солнечно

Суббота, 16 ноября 2019, 08:28

В субботу и воскресенье в Украине осадков не ожидается, однако будет преимущественно облачно.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

 

Дословно Диденко: "Температура воздуха в Украине составит +7+12 градусов, на Западе и Юге +10+15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами +15+17 градусов.

Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2+7 градусов, а на Востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около нуля.

В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью +3+5 градусов, днем ​​+8+11 градусов".

 

Детали: В то же время, синоптик предупредила о возможном тумане.

Темы: погода
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