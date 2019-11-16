200 га земель природного парка незаконно вывели из госсобственности

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Суббота, 16 ноября 2019, 10:26
Фото с сайта ГПУ

Прокуратура начала уголовное производство в отношении лиц, из-за действий которых из государственной собственности выбыли земли Национального природного парка "Гомольшанские леса".

Источник: сайт Генпрокуратуры

Детали: Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Харьковской области (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Дословно: "По данным прокуратуры, должностные лица ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в течение 2015-2017 годов под видом земель сельскохозяйственного назначения незаконно безвозмездно передали в собственность граждан 406 земельных участков общей площадью около 200 га и оценочной стоимостью более 200 млн грн.

Указанные земельные участки находятся в пределах Национального парка "Гомольшанские леса" и относятся к категории земель природно-заповедного фонда, изменение их целевого назначения возможно только в исключительных случаях для общественных нужд по согласованию с Кабинетом министров Украины".

 
Фото с сайта ГПУ

Детали: Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех виновных лиц.

Прокуратурой области также решается вопрос о предъявлении исковых заявлений в интересах государства с целью отмены незаконных приказов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, которыми переданы в собственность граждан указанные земельные участки, и возвращения особо ценных земель в государственную собственность.

Темы: прокуратура земля


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