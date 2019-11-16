Зеленский: Радио и ТВ – важная составляющая нацбезопасности

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в условиях войны радио и телевидение является важной составляющей национальной безопасности.

Источник: пост Зеленского в Facebook ко Дню работников радио, телевидения и связи

Детали: Президент отметил, что за каждым теле- и радиопродуктом стоит работа тысяч специалистов и поблагодарил их за "профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального".

Прямая речь: "В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности".

Детали: По словам Зеленского, из радиоэфира можно получить "не только музыку и хорошее настроение, но и полезную информацию - новости и прогноз погоды".

Прямая речь: "А вечером дома после суетливого рабочего дня мы включаем развлекательные телешоу. Или - образовательные телепередачи для детей. Или отдаем предпочтение серьезным документальным фильмам.

Какие бы у нас не были предпочтения, но телевидение и радио является неотъемлемой частью нашей жизни".