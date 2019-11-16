Украина предоставила Молдове дополнительные разрешения на перевозку товаров

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Суббота, 16 ноября 2019, 13:02

Украина предоставила Молдове на 2019 год дополнительно 3 тыс. разрешений на грузоперевозки по своей территории.

Об этом заявило Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA), передает "Европейская правда" со ссылкой на Moldpres.

Разрешения на перевозку типа "Украина двусторонняя / транзит" будут выдавать транспортным компаниям по одному на автомобиль грузоподъемностью более 3,5 тонны или общей массой более 6 тонн.

Ранее Минэкономики и Мининфраструктуры Молдовы сообщили, что Россия также предоставила на 2019 год дополнительно 500 разрешений.

Грузоперевозчики уже несколько месяцев пытаются добиться от властей решения проблемы разрешительных документов на международные перевозки грузов.

Особенно остро вопрос стоит на украинском-российском направлении. Транспортники утверждают, что в недостатке разрешений, а также в возникновении черного рынка, на котором некоторые компании торгуют разрешениями, виновата власть. В Минэкономики говорят, что в ситуации виновата Россия, которая ввела квоты на разрешения.

Темы: Молдова


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