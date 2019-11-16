Франция: полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Парижская полиция в субботу применила слезоточивый газ для противодействия протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые пытаются возродить свое движение в первую годовщину протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

A blast is heard as riot police fill the streets of Paris on the 1-year anniversary of Yellow Vest protests #GiletsJaunes pic.twitter.com/YxeoVMlGP3 — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 16, 2019

Столкновения произошли, в частности, вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные потушили огонь.

Также группа "желтых жилетов" попыталась осуществить новое нападение на парижскую кольцевую дорогу. Жандармы, следившие за ними, предотвратили это.

В Париже в полдень был арестован 41 человек.

Van 41 detenidos. Regresa la calma a Place d’Italie. En este video, de AFP, un manifestante resume los reclamos: Referendo de Iniciativa Ciudadana (para que los ciudadanos impulsen leyes), más poder adquisitivo y restablecer impuesto especial para ricos. pic.twitter.com/B4eClvdRTd — Alejo Schapire🥕 (@aschapire) November 16, 2019

Протесты и блокирование дорог зафиксированы также в Тулузе, Авиньоне, Лангоне, близ Бордо, и на восточном объезде Лиона.

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину. В прошлом году протесты "желтых жилетов" начались из-за несогласия с планами правительства поднять налоги на топливо.