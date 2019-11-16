Макрон хочет пересмотреть пункт Договора ЕС о военной помощи

Франция хочет усилить положения Договора о ЕС о военной помощи - очевидно, чтобы сделать Союз более независимым от защиты со стороны НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt am Sonntag.

Правительство в Париже предлагает в рабочем документе улучшить "операционализацию" пункта. Это должно обеспечить "то, что любая страна ЕС, независимо от размера своей военной или дипломатической сети, сможет беспрепятственно и своевременно вводить статью 42.7".

Статья 42.7 отмечает, что в случае вооруженного нападения на территории одного государства-члена другие государства-члены обязаны предоставить им максимальную помощь.

В частности, согласно документу, Франция хочет, чтобы Европейская служба внешних действий действовала как "центр координации" для оказания помощи со стороны стран ЕС в случае нападения на одного из членов блока.

Кроме того, страны ЕС должны определить пробелы в навыках при учениях по моделированию кризиса и пересмотреть сферу применения этого пункта. Например, следует уточнить, следует ли оказывать помощь при кибератаках и так называемой гибридной войне.

По словам дипломатов, другие государства-члены сначала неохотно принимали это, особенно те, которые хотят продолжать сосредотачиваться на НАТО в коллективной обороне. Однако, Служба внешних действий сейчас готовит анализ этой темы.

Страны Европейского Союза по просьбе Франции впервые применили положения о помощи при агрессии, зафиксированого статьей 42.7 Договора о ЕС, после терактов в Париже в 2015 году.

Тогда Германия значительно активнее начала участвовать в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке и Сирии. Кроме всего прочего, для разведывательных полетов были предусмотрены реактивные самолеты "Торнадо".