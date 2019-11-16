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Главу "Укрэксимбанка" задержала СБУ

Суббота, 16 ноября 2019, 15:40
Главу Укрэксимбанка задержала СБУ

Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Источник: пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook

Дословно: "Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было.

Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209.

Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Дело ведет Генеральная прокуратура Украины".

Что было ранее: в субботу некоторые СМИ сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В частности, об этом со ссылкой на родственников сообщали телеканалы "Прямой" и "5 канал".

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году, был назначен на должность экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, в 2017 г. был одним из претендентов на должность главы НБУ после решения Гонтаревой уйти в отставку.

Украинская правда

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