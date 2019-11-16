Главу "Укрэксимбанка" задержала СБУ – Генпрокуратура
Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры.
Источник: пресс-секретарь ГПУ Елена Гитлянская в Facebook
Дословно: "Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было.
Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209.
Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.
Дело ведет Генеральная прокуратура Украины".
Что было ранее: в субботу некоторые СМИ сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.
В частности, об этом со ссылкой на родственников сообщали телеканалы "Прямой" и "5 канал".
Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году.
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