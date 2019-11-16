Погибла юная чемпионка Украины по боксу: сбил поезд

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Суббота, 16 ноября 2019, 16:59

На Киевщине погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу, участница женской молодежной сборной Украины Амина Булах.

Источник: сообщение Федерации бокса Украины в Facebook, отдел коммуникации полиции в Киевской области

Детали: По данным полиции, поезд сбил человека в с.Тарасовка Киево-Святошинского района на железнодорожном переезде.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая жительница с.Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышала приближения поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия", - отметили правоохранители.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (Несчастный случай).

 

Амина Булах родом из Кропивницкого, была членом молодежной сборной Украины по боксу, кроме титула чемпионки Украины была "бронзовым" призером молодежного чемпионата Европы-2019.

Украинская правда
Темы: спорт полиция Киевская область


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