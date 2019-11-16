Украинцы завоевали титулы чемпионов мира по ММА
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Суббота, 16 ноября 2019, 19:59
Украинские спортсмены Ата Атдаев и Анастасия Светкивская завоевали золотые медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходит в Бахрейне.
Источник: XSport.ua
Детали: Атдаев стал чемпионом мира в весе до 56,7 кг, победив американца Исраэля Галвана, Светкивская в весе до 52,2 кг победила австралийку Оливию Укмар.
Кроме того на чемпионате мира-2019 бронзовые медали завоевали украинцы Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).
В июне Светкивская и Атдаев стали чемпионами Европы по MMA.
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