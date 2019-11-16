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Украинцы завоевали титулы чемпионов мира по ММА

Суббота, 16 ноября 2019, 18:59
Украинцы завоевали титулы чемпионов мира по ММА

Украинские спортсмены Ата Атдаев и Анастасия Светкивская завоевали золотые медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходит в Бахрейне. 

Источник: XSport.ua

Детали: Атдаев стал чемпионом мира в весе до 56,7 кг, победив американца Исраэля Галвана,  Светкивская в весе до 52,2 кг победила австралийку Оливию Укмар.

 
Атдаев стал чемпионом мира в весе до 56,7 кг
Светкивская победила соперницу из Австрали и стала чемпионкой мира в весе до 52,2 кг
Светкивская победила соперницу из Австрали и стала чемпионкой мира в весе до 52,2 кг

Кроме того на чемпионате мира-2019 бронзовые медали завоевали украинцы Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).

В июне Светкивская и Атдаев стали чемпионами Европы по MMA.

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Темы: спорт
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