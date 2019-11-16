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УЗ назначила дополнительные поезда на Новый год и Рождество

Суббота, 16 ноября 2019, 21:21

Укрзализныця назначила 6 дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников на направлениях Киев - Львов, Киев - Ковель, Покровск-Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород.

Источник: пресс-центр УЗ

Детали: Поезд №181/182 Киев - Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, отправление из Киева в 00:55 и прибытие во Львов в 10:36. Обратно - 21, 22, 25, 26 декабря, отправление из Львова в 12:18 и прибытие в Киев в 00:02.

Поезд №197/198 Киев - Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19 и прибытие в Ковеля в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45.

Поезд №205/206 Покровск - Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровская в 22:07.

Поезд №167/168 Львов - Одесса будет курсировать 22, 27 декабря. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд №201/202 Львов - Ужгород назначен на 29 декабря, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Поезд № 76/75 Кривой Рог - Киев - Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря, обратно из Ужгорода - 29 декабря. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23.

Билеты на эти поезда на даты до 29 декабря уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах, сообщили в Укрзализныце.

Украинская правда
Темы: празднованияУкрзализныця
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