Индия испытала ракету с большой дальностью полета, способную нести ядерный заряд

537 просмотров
Суббота, 16 ноября 2019, 22:51

Индия провела успешный запуск баллистической ракеты с большой дальностью полета "Agni II", способная нести ядерный заряд.

Источник: India Today со ссылкой на источники в Минобороны Индии, Интерфакс-Украина 

Детали:  По данным источников, вооружение представляет собой двухступенчатую баллистическую ракету длиной 20 метров, которая имеет дальность поражения 2000 км. Ее стартовый вес составляет 17 тонн, грузоподъемность - 1000 кг.

Запуск ракеты состоялся в субботу с острова Абдул Калам возле побережья штата Одиша на восточном побережье Индии.

Сообщается, что Agni II с высокой точностью поразила учебную цель.

Ракета разработана Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и уже введена в эксплуатацию вооруженными силами, пишет СМИ. 

На вооружении Командования стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки.

Также Индия проводит испытания баллистической ракеты Agni-5, которая имеет радиус действия от 5 до 5,5 тыс. км. Ее первое успешное испытание было проведено в апреле 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно.  

Темы: Индия ядерное оружие


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Индии часть населения лишили гражданства 1 сентября 2019, 01:24
Число жертв наводнений в Индии перевалило за сотню 11 августа 2019, 14:46
В результате наводнений в Индии погибли более 40 человек 10 августа 2019, 10:48
Все новости
Главные новости
Экс-нардепа Святаша объявили в розыск
СБУ назвала причину задержания главы "Укрэксимбанка"
Правительство отменило ограничение Гройсмана на тарифы на отопление и горячую воду
РФ не планирует отдавать захваченные корабли до "нормандской встречи"
Все новости
улыбнитесь!

20 самых смешных мемов о сне в которых каждый узнает себя

Фото

20 фотографий, которые заставят вас задуматься о роли животные в жизни человека

success story

Все, что вам нужно знать о музыке

Поиск по сайту
Архив
Весь архів