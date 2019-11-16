Индия испытала ракету с большой дальностью полета, способную нести ядерный заряд

Индия провела успешный запуск баллистической ракеты с большой дальностью полета "Agni II", способная нести ядерный заряд.

Источник: India Today со ссылкой на источники в Минобороны Индии, Интерфакс-Украина

Детали: По данным источников, вооружение представляет собой двухступенчатую баллистическую ракету длиной 20 метров, которая имеет дальность поражения 2000 км. Ее стартовый вес составляет 17 тонн, грузоподъемность - 1000 кг.

Запуск ракеты состоялся в субботу с острова Абдул Калам возле побережья штата Одиша на восточном побережье Индии.

Сообщается, что Agni II с высокой точностью поразила учебную цель.

Ракета разработана Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и уже введена в эксплуатацию вооруженными силами, пишет СМИ.

На вооружении Командования стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки.

Также Индия проводит испытания баллистической ракеты Agni-5, которая имеет радиус действия от 5 до 5,5 тыс. км. Ее первое успешное испытание было проведено в апреле 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно.