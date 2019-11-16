Взрыв в общежитии в Киеве: погибли два человека

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Суббота, 16 ноября 2019, 23:13

В результате взрыва в общежитии на ул.Карла Маркса (Деснянский район Киева) погибли два человека.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Сообщение о взрыве в общежитии поступило около 21:00.

Дословно: "По адресу прибыли руководство Главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин".

Событие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
 
фото - отдел коммуникации полиции Киева

Украинская правда
Темы: взрыв Киев полиция


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