Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября - адвокат

Суббота, 16 ноября 2019, 22:39
Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября - адвокат

Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время - Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

Источник: адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения ЗакревскаяАдвокатская совещательная группа

Дословно: "Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября Верховная Рада не проголосовала ... "не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября у нас  уже - "черная дыра". Передавать дела некому, некуда , и поэтому ... следствие останавливается", - отметила Закревская.

"Накануне голосования изменений в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана и перевести хотя бы часть следственных из Генпрокуратуры в ГБР пострадавшие, раненые, участники Революции Достоинства пришли напомнить о важности этих дел и необходимость немедленного голосования поправки. Потому что 20 ноября - дедлайн. Момент, когда следствие остановится".

"Но ВР наплевала на все это. Депутаты пошли домой. Понимая, что отправляют расследование в пропасть", - добавила адвокат.

Напомним,

20 ноября 2019 г. органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - Госбюро расследований, частично - НАБУ.

14 ноября активисты и родственники погибших во время Революции Достоинства провели акцию под зданием Офиса президента, требуя эффективного расследования дел Майдана после перехода их в подследственность ГБР, создания в ГБР отдельного следственного управления и принятия специальной поправки, которая позволила бы следователям ГПУ перейти в новую структуру. 

Украинская правда
Темы: МайданГБРВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
Все новости...
Реклама: