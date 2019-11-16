Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября - адвокат

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Суббота, 16 ноября 2019, 23:39

Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время - Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

Источник: адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения ЗакревскаяАдвокатская совещательная группа

Дословно: "Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября Верховная Рада не проголосовала ... "не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября у нас  уже - "черная дыра". Передавать дела некому, некуда , и поэтому ... следствие останавливается", - отметила Закревская.

"Накануне голосования изменений в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана и перевести хотя бы часть следственных из Генпрокуратуры в ГБР пострадавшие, раненые, участники Революции Достоинства пришли напомнить о важности этих дел и необходимость немедленного голосования поправки. Потому что 20 ноября - дедлайн. Момент, когда следствие остановится".

"Но ВР наплевала на все это. Депутаты пошли домой. Понимая, что отправляют расследование в пропасть", - добавила адвокат.

Напомним,

20 ноября 2019 г. органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - Госбюро расследований, частично - НАБУ.

14 ноября активисты и родственники погибших во время Революции Достоинства провели акцию под зданием Офиса президента, требуя эффективного расследования дел Майдана после перехода их в подследственность ГБР, создания в ГБР отдельного следственного управления и принятия специальной поправки, которая позволила бы следователям ГПУ перейти в новую структуру. 

Украинская правда
Темы: Майдан ГБР Верховная Рада


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