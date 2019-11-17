В США столкнулись два самолета

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 00:32

В аэропорту американского города Сан-Антонио, штат Техас, столкнулись самолеты. 

Источник: FOX

Детали: Инцидент произошел с самолетом, который как раз совершал аварийную посадку. Из-за утечки горючего пилот не смог удачно приземлиться на собственную полосу и въехал в припаркованный неподалеку пустой самолет. 

Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.

 
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Украинская правда
Темы: США


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