В США столкнулись два самолета
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Воскресенье, 17 ноября 2019, 00:32
В аэропорту американского города Сан-Антонио, штат Техас, столкнулись самолеты.
Источник: FOX
Детали: Инцидент произошел с самолетом, который как раз совершал аварийную посадку. Из-за утечки горючего пилот не смог удачно приземлиться на собственную полосу и въехал в припаркованный неподалеку пустой самолет.
Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.
Украинская правда
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