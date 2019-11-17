В США столкнулись два самолета

В аэропорту американского города Сан-Антонио, штат Техас, столкнулись самолеты.

Источник: FOX

Детали: Инцидент произошел с самолетом, который как раз совершал аварийную посадку. Из-за утечки горючего пилот не смог удачно приземлиться на собственную полосу и въехал в припаркованный неподалеку пустой самолет.

Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.