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Львов - Берлин: поезд с стыковкой в Польше начнет курсировать ежедневно

Воскресенье, 17 ноября 2019, 01:06
Львов - Берлин: поезд с стыковкой в Польше начнет курсировать ежедневно

Поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин. 

Источник: ЦТС

Детали: Согласно зимнему расписанию, поезд "Укрзализныци" №89 будет ежедневно отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. Поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин будет отправляться в 19:57, прибывая на центральный ж/д вокзал Берлина в 9:48.

В обратном направлении поезд из немецкой столицы будет выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38, а поезд во Львов будет отправляться из польского города в 10:18.

До 15 декабря поезд Львов-Перемышль будет курсировать только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.

Напомним:

  • "Укрзализныця" планирует вернуть поезд Киев-Берлин в 2020 году.

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Темы: ПольшаГермания
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