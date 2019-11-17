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Трамп подал в Верховный суд США два иска

Воскресенье, 17 ноября 2019, 05:36

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился в Верховный суд с требованием заблокировать решение об обнародовании его налоговой декларации.

Источник: "Голос Америки" 

Детали: Отмечается, что Трамп хочет заблокировать решение суда низшей инстанции, который обязал бухгалтерскую компанию Mazars передать налоговые декларации Трампа в Конгресс. 

Один иск в Верховный суд просит заблокировать соответствующее решение Апелляционного суда Федерального округа Колумбия, принятое в среду. Другой иск просит заблокировать аналогичные вердикты нью-йоркских судов, которые обязали Mazars передать личные и корпоративные декларации Трампа за 2011-2018 годы.

 Адвокаты Трампа назвали эти решения незаконными, отметив, что впервые Конгресс пытается получить такую информацию в отношении действующего президента США. По мнению адвокатов, если Конгресс получит эти декларации, он приобретет широкие возможности сбора грязи на политических противников.

Темы: ТрампСША
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