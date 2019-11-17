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Взрыв в общежитии Киева: в полиции рассказали детали

Воскресенье, 17 ноября 2019, 08:10

Полиция установила личности погибших в результате взрыва в одном из общежитий Киева.

Источник: начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По данным правоохранителей, мужчины, погибшие в результате взрыва, работали в Киеве, один из них был охранником, второй работал на стройке.

По словам Крищенко, предварительно в комнате взорвалась граната.

По факту инцидента будет открыто уголовное производство по ст.115 УК (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

  • 16 ноября в результате взрыва в общежитии на ул.Карла Маркса (Деснянский район Киева) погибли двое мужчин. Личности погибших и причины взрыва не назывались.

Украинская правда

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Темы: Киеввзрывполиция
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