Взрыв в общежитии Киева: в полиции рассказали детали
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Воскресенье, 17 ноября 2019, 09:10
Полиция установила личности погибших в результате взрыва в одном из общежитий Киева.
Источник: начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации полиции Киева
Детали: По данным правоохранителей, мужчины, погибшие в результате взрыва, работали в Киеве, один из них был охранником, второй работал на стройке.
По словам Крищенко, предварительно в комнате взорвалась граната.
По факту инцидента будет открыто уголовное производство по ст.115 УК (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним,
- 16 ноября в результате взрыва в общежитии на ул.Карла Маркса (Деснянский район Киева) погибли двое мужчин. Личности погибших и причины взрыва не назывались.
Украинская правда
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