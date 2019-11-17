Взрыв в общежитии Киева: в полиции рассказали детали

1394 просмотра
Воскресенье, 17 ноября 2019, 09:10

Полиция установила личности погибших в результате взрыва в одном из общежитий Киева.

Источник: начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По данным правоохранителей, мужчины, погибшие в результате взрыва, работали в Киеве, один из них был охранником, второй работал на стройке.

По словам Крищенко, предварительно в комнате взорвалась граната.

По факту инцидента будет открыто уголовное производство по ст.115 УК (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

  • 16 ноября в результате взрыва в общежитии на ул.Карла Маркса (Деснянский район Киева) погибли двое мужчин. Личности погибших и причины взрыва не назывались.

Украинская правда
Темы: Киев взрыв полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Взрыв в общежитии в Киеве: погибли два человека 16 ноября 2019, 23:13
В Киеве появилась улица Любомира Гузара 14 ноября 2019, 16:08
Минеру киевского метро дали 6 лет тюрьмы 14 ноября 2019, 14:39
Все новости
Главные новости
ООС: 15 обстрелов и активность вражеских снайперов
Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября - адвокат
Экс-нардепа Святаша объявили в розыск
СБУ назвала причину задержания главы "Укрэксимбанка"
Все новости
здоровье

Работу надо оставлять на работе

Фото

20 фотографий, которые заставят вас задуматься о роли животные в жизни человека

мимими

8 невероятных фото, которые доказывают: мир спасет доброта

Поиск по сайту
Архив
Весь архів