Лукашенко объявил о намерении побыть президентом еще раз

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 12:49

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует выдвигаться на президентских выборах 2020 года. 

Источник: Интерфакс-Запад

Дословно: "Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, ... Но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", - заявил Лукашенко. 

Детали: По словам Лукашенко, следующие выборы президента целесообразно провести летом 2020 года.

"Конец августа - крайний срок. Мне кажется, летом эти выборы пройдут", - заявил он. 

На комментарий о том, что летом люди будут в отпусках, президент отметил, что тот, кто хочет, проголосует.

Также, по словам Лукашенко, он "не обидится, если его не поддержат". 

Дословно: "Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся пожалуйста". 

Детали: Также Лукашенко заявил, что Конституция Беларуси не будет меняться к президентским выборам.  

Дословно: "Это было бы глупо менять Конституцию к выборам. Я обещал ,что мы начнем над этим работать". 

Темы: Лукашенко Беларусь виборы президент


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