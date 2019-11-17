Лукашенко об альянсе с РФ: "Нах**на такой союз"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией, которая каждый год "подсовывают новые условия".

Источник: комментарий Лукашенко журналистам после голосования в день парламентских выборов в Беларуси, сообщает "Интерфакс-Запад"

Дословно: "Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого".

"Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - заявил Лукашенко.

"Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - добавил президент.

Детали: Также Лукашенко заявил, что Беларусь не создает с РФ военный альянс.

"Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада – ред.). Никогда этого не будет", - заявил он, обращаясь к польскому журналисту с просьбой "не писать непроверенную информацию".