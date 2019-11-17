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В Британии не смогли определить масштаб влияния РФ на референдум по Brexit - The Times

Воскресенье, 17 ноября 2019, 12:52

Российское вмешательство, возможно, оказало влияние на результаты референдума  о членстве Великобритании в ЕС, но эффект был "не поддающимся количественному измерению".

Об этом говорится в отчете парламентского Комитета по разведке и безопасности (ISC), который до сих пор не был опубликован, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В отчете межпартийного комитета не сказано, имела ли Россия достаточное влияние на результаты голосования 2016 года.

Эмили Торнберри, теневой министр иностранных дел, сказала, что результаты отчета поднимают "серьезные вопросы" о мерах безопасности, которые будут введены для всеобщих выборов в следующем месяце.

"Если верно, что наши службы безопасности не смогли прийти к выводу о степени или влиянии российского вмешательства на референдум 2016 года, то это поднимает серьезные вопросы, которые требуют серьезных ответов", - сказала она.

В документе, подготовка которого заняла полтора года, делается вывод, приводятся в пример статьи антиевропейской направленности, распространенные в преддверии референдума телеканалом RT и агентством Sputnik.

Напомним, в начале ноября британское правительство во вторник вновь отказалось опубликовать отчет о возможном вмешательстве России в выборы в Великобритании, аргументируя это тем, что правительству премьер-министра Бориса Джонсона нужно больше времени для надлежащего изучения документа.

Документ был окончательно доработан в марте и передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Председатель комитета по разведке и безопасности Доминик Грив заявил, что нет законных оснований для отсрочки публикации отчета. 

Темы: BrexitРосcия
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