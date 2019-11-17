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Британия опубликует отчет по России только после выборов

Воскресенье, 17 ноября 2019, 13:54

Правительство Великобритании опубликует парламентский отчет, в котором рассматривается вопрос российского вмешательства в британскую политику после выборов 12 декабря.

Об этом заявил министр безопасности Брэндон Льюис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Льюис сообщил, что отчет не может быть опубликован во время так называемого периода "purdah" (предвыборный период), который устанавливает правила правительственных объявлений во время избирательной кампании.

"Мы хотим убедиться, особенно там, где речь идет о национальной безопасности, что мы проходим этот процесс должным образом и тщательно. Мы не можем публиковать такие вещи во время всеобщих выборов ... но после всеобщих выборов этот отчет будет опубликован", - сказал он.

На прошлой неделе правительство заявило, что отчет не был опубликован из-за необходимой процедуры, согласно которой проверка потребует нескольких недель.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он может содержать тревожные раскрытия о премьер-министре Борисе Джонсоне и его партии.

Сегодня британские СМИ заявили, что парламентский комитет в своем отчете определил, что российское вмешательство, возможно, повлияло на результаты референдума о членстве Великобритании в ЕС, но его эффект "не поддается количественному измерению".

Документ был окончательно доработан в марте и передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Председатель комитета по разведке и безопасности Доминик Грив заявил, что нет законных оснований для отсрочки публикации отчета

Темы: ВеликобританияРосcияBrexit
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