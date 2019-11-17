Акция оппозиции в Тбилиси: тысячи людей требуют внеочередных парламентских выборов

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 16:03

В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию оппозиции с требованием провести внеочередные парламентские выборы.

Источник: Грузия Online

Детали: Протестную акцию оппозиции под названием "Все минус один – Бидзина должен уйти" проводят более 20 политических сил. Акция проходит возле парламента Грузии в ответ на провал избирательной реформы. 

Сторонники "Единого национального движения" провели сбор в Пушкинском сквере, откуда колонной направились к парламенту. Участники шествия несли большой баннер с надписью "Меняй".

"Европейская Грузия" провела шествие от площади Первой Республики.

Спикеры митинга заняли сцену, с которой, как ожидается, в очередной раз озвучат свой антикризисный план, согласование которого продолжалось в течение трех дней.

Из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и гражданские активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.

Ранее они предъявили властям следующие требования - назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирования временного, технического правительства; реорганизации Центральной избирательной комиссии.

Во дворе парламента Грузии в Тбилиси мобилизованы дополнительные силы полиции. Часть полицейских сидит в желтых автобусах, припаркованных во дворе парламента. В пресс-службе МВД заявили, что правоохранители "мобилизованы в целях обеспечения безопасности каждого гражданина и правопорядка".

 
 
фото из Twitter'a

Темы: Грузия виборы митинги оппозиция


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