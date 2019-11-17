Глава МИД Германии едет в Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник приедет в Украину с двухдневным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів @HeikoMaas @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/0clkB9krmG