Глава МИД Германии едет в Украину

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 16:36

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник приедет в Украину с двухдневным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал Мельник.

Повестка дня Мааса не сообщается, вероятно, среди тем обсуждения будет встреча лидеров "нормандской четверки", которая должна состояться 9 декабря в Париже.

Отметим, что в понедельник в Украину также с двухдневным визитом приезжает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Темы: Германия


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