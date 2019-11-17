В Венеции уровень воды достиг 1,5 метра, пик наводнения идет на спад

Уровень воды в итальянском городе Венеции в воскресенье достиг полутора метров после очередного пика наводнения, но к вечеру пошел на спад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В период прилива сегодня уровень воды в Венеции достиг 150 сантиметров в 13.15, однако после это начал снижаться.

Местные власти прогнозировали уровень воды до 160 сантиметров и объявили высший уровень опасности. В городе работают 280 добровольцев из муниципальных групп, что оказывать помощь населению и туристам.

В середине недели уровень воды поднялся в Венеции до рекордно с 1966 года отметки в 1,87 метра. Затопленными оказались около 80% площади города, в том числе популярная среди туристов площадь Сан-Марко.

После того, как в четверг вода немного спала, на следующий день она вновь поднялась до уровня 1,54 метра.

В субботу туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка, которая до сих пор остается затопленной. Школы, которые должны были работать в субботу, остались закрытыми.