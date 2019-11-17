С понедельника в Украине начнется похолодание

С понедельника в Украине ожидается похолодание, в середине недели ночью будут морозы, в четверг прогнозируется сильный ветер.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно: "После воскресных 20 градусов, например, на Закарпатье, в Украину на следующей неделе постепенно будет заходить холодный воздух арктического происхождения. Правда, на Востоке и сегодня было также холодновато. Однако с понедельника похолодание потихоньку будет охватывать всю нашу территорию.

18 ноября в Украине в течение дня ожидается +6 +11 градусов, на Западе +12 +16 градусов.

В дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов и в середине недели даже вероятно минимально до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях.

Дождей не видно. 21-го ноября рванет сильный ветер, осторожно!

В Киеве понедельник будет сухим. Ближайшей ночью +1 +4 градуса, завтра днем ​​около +7 градусов.

В дальнейшем в столице постепенно будет холодать до ночных небольших морозов, а днем ​​до +2 +5 градусов.

21 ноября, в четверг, в Киеве также сильный штормовой ветер".