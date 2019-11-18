Парламентские выборы в Беларуси: ЦИК отчиталась о рекордной явке

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Понедельник, 18 ноября 2019, 01:44

Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила, что явка на выборы в Палату представителей по состоянию на 20:00 17 ноября составила 77,22%.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Меньше всего избирателей проголосовали в Минске – 63,2%, больше всего в Могилевской области – 82,3%.

В этом году явка больше, чем на выборах 2008-го, 2012-го и 2016-го годов.

Напомним:

  • В воскресенье в Беларуси состоялись парламентские выборы в Палату представителей во всех округах страны.
  • В Палату представителей Национального собрания входят 110 депутатов, избираемых на 4 года.

Украинская правда
Темы: Беларусь виборы


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