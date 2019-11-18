Парламентские выборы в Беларуси: ЦИК отчиталась о рекордной явке
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Понедельник, 18 ноября 2019, 01:44
Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила, что явка на выборы в Палату представителей по состоянию на 20:00 17 ноября составила 77,22%.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Меньше всего избирателей проголосовали в Минске – 63,2%, больше всего в Могилевской области – 82,3%.
В этом году явка больше, чем на выборах 2008-го, 2012-го и 2016-го годов.
Напомним:
- В воскресенье в Беларуси состоялись парламентские выборы в Палату представителей во всех округах страны.
- В Палату представителей Национального собрания входят 110 депутатов, избираемых на 4 года.
Украинская правда
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