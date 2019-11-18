Более 250 "желтых жилетов" задержала полиция во Франции

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о задержании 254 митингующих в годовщину начала протестов "желтых жилетов".

Источник: Anadolu

Детали: В Париже полиция задержала 173 протестующих.

Кастанер обвинил активистов в нападениях на силовиков и отметил, что полиция не применяла силу против них.

Что было раньше: Несколько десятков "желтых жилетов" прошли пешком в эту субботу утром парижской кольцевой дорогой,чем заблокировали обе стороны движения на несколько минут.

Напомним: