В зале игровых автоматов в Киеве произошла резня: есть жертвы
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Понедельник, 18 ноября 2019, 04:31
В Подольском районе столицы в зале игровых автоматов произошла резня. Вследствие чего госпитализирован мужчина.
Источник: "Киев оперативный"
Детали: Инцидент произошел около 21:00 в зале игровых автоматов "Лото" на улице Галицкой, 13.
Работники заведения рассказали, что видели как потерпевший играл на автоматах, а затем упал. В этот же момент кто-то вышел из зала.
Мужчина получил проникающее артериальное ранение в ногу. Пострадавший потерял много крови и был госпитализирован.
На месте происшествия работают правоохранители.
Украинская правда
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