В зале игровых автоматов в Киеве произошла резня: есть жертвы

В Подольском районе столицы в зале игровых автоматов произошла резня. Вследствие чего госпитализирован мужчина.

Источник: "Киев оперативный"

Детали: Инцидент произошел около 21:00 в зале игровых автоматов "Лото" на улице Галицкой, 13.

В Подольском районе столицы в зале игровых автоматов произошла резня. Вследствие чего госпитализирован мужчина.

Работники заведения рассказали, что видели как потерпевший играл на автоматах, а затем упал. В этот же момент кто-то вышел из зала.

Мужчина получил проникающее артериальное ранение в ногу. Пострадавший потерял много крови и был госпитализирован.

На месте происшествия работают правоохранители.