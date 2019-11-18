Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп поддержал протестующих в Иране

Понедельник, 18 ноября 2019, 04:29

Государственный департамент США заявил, что Соединенные Штаты поддерживают иранских протестующих в борьбе против режима.

Источник: Twitter Госдепа

Детали: Внешнеполитическое ведомство осудило смертельную силу и ограничения в коммуникациях, которые применяются против демонстрантов.

Дословно: "Тегеран фанатично занимался программами по ядерному оружию и ракет, поддерживал терроризм, превратив гордую нацию в еще одну предупреждающую историю о том, что может произойти, когда правящий класс бросает свой народ и начинает крестовый поход ради личной власти и богатства."

Что предшествовало: Вследствие повышения цен на бензин в Иране вспыхнули массовые протесты. На фоне этого власти решили выключить мобильную связь и ограничить доступ к интернету.

Украинская правда
Темы: Иран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
Все новости...
Реклама: