Госдеп поддержал протестующих в Иране

Государственный департамент США заявил, что Соединенные Штаты поддерживают иранских протестующих в борьбе против режима.

Источник: Twitter Госдепа

Детали: Внешнеполитическое ведомство осудило смертельную силу и ограничения в коммуникациях, которые применяются против демонстрантов.

Дословно: "Тегеран фанатично занимался программами по ядерному оружию и ракет, поддерживал терроризм, превратив гордую нацию в еще одну предупреждающую историю о том, что может произойти, когда правящий класс бросает свой народ и начинает крестовый поход ради личной власти и богатства."

Что предшествовало: Вследствие повышения цен на бензин в Иране вспыхнули массовые протесты. На фоне этого власти решили выключить мобильную связь и ограничить доступ к интернету.