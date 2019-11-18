На этой неделе Украину подморозит

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Понедельник, 18 ноября 2019, 12:00

В ближайшие трое суток в Украине похолодает, но существенных осадков не ожидается.

Источник: пресс-служба Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "Ближайшей ночью и утром в большинстве областей видимость ухудшат туманы. Температура 19 и 20 ноября в западных областях, в Одесской области и в Крыму ночью +2+8° тепла, днем ​+​8+15°; на остальной территории ночью 0+5°, ближайшей ночью в восточной части -1-5° мороза, днем ​+​3+9°; 21 ноября на большей части территории страны ожидается понижение температуры на 3-6°".

Детали: По прогнозу Диденко, дожди 19 и 20 ноября маловероятны, однако с туманов может выпадать морось.

Ночью 20 ноября местами в северных и Винницкой областях, в течение суток 21 ноября на западе страны небольшой дождь. 

В течение недели температура воздуха будет постепенно дальше снижаться. Осадков существенных не предвидится, но 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.

Украинская правда
Темы: погода


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