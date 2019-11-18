Трое юношей избили до реанимации охранника магазина в Киеве

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Понедельник, 18 ноября 2019, 14:57

Столичные правоохранители задержали трех молодых людей, которые до реанимации избили охранника в супермаркете на улице Ярославской.

Источник: полиция Киева со ссылкой на начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко

Прямая речь: "Мы установили, что мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала цепляться компания молодых людей навеселе, среди которых была одна девушка.

Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами начал его бить до тех пор, пока последний не упал на пол без сознания". 

Детали: Сейчас пострадавший в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Полиция разыскала злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 18 до 23 лет, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Парням объявили о подозрении в умышленном тяжелом телесном повреждении (ч.2 ст. 121 УК). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос об открытии производства по ст. 296 (хулиганство) УК.

Украинская правда
Темы: Киев полиция


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