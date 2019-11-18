Опрос: Путину симпатизируют 24% россиян, в восторге - 8%

32% россиян относятся к президенту РФ Владимиру Путину положительно

Источник: опрос "Левада-центра".

Детали: Согласно опросу, по состоянию на октябрь 2019 года 24% россиян испытывают симпатию к своему президенту. Такой же показатель был у Путина в октябре 2011 года.

В целом положительно к Путину относятся 32% опрошенных, из них 8% испытывают восхищение. Еще 30% россиян не видят в своем президенте ничего плохого.

15% опрошенных относятся к Путину нейтрально или безразлично.

8% россиян не могут сказать о нем ничего хорошего, а в антипатии отвращении к Путину признались 6%.

С 2017 года в целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов, а нейтрально-дистанцированное — выросло на 7% до 61%.

Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение.

В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении, пояснил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

При этом одобряют деятельность Путина, по состоянию на октябрь 2019 года, в целом 70% - безусловно поддерживают 26% и скорее поддерживают 44%. Эти показатели у Путина были максимальными в 2014 году – 34% и 51%

Не одобряют работу Путина 28% опрошенных. В прошлом году таких было 32%, а в октябре 2014 года – лишь 13%. При этом за год до этого, в октябре 2013 года, уровень неодобрения был максимальным за период с 2012 по 2019 года – 36%.

Опрос проведен 24 – 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах

Напоминаем: Опрос ВЦИОМ в ноябре показал, что больше всего граждане России боятся социальной несправедливости и снижения доходов, а меньше всего они боятся обострения международных конфликтов с участием России.