Опрос: Путину симпатизируют 24% россиян, в восторге - 8%

1586 просмотров
Понедельник, 18 ноября 2019, 16:00

32% россиян относятся к президенту РФ Владимиру Путину положительно

Источник: опрос "Левада-центра".

Детали: Согласно опросу, по состоянию на октябрь 2019 года 24% россиян испытывают симпатию к своему президенту. Такой же показатель был у Путина в октябре 2011 года.

 

В целом положительно к Путину относятся 32% опрошенных, из них 8% испытывают восхищение. Еще 30% россиян не видят в своем президенте ничего плохого.

15% опрошенных относятся к Путину нейтрально или безразлично.

8%  россиян не могут сказать о нем ничего хорошего, а в антипатии отвращении к Путину признались 6%.

 

С 2017 года в целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов, а нейтрально-дистанцированное — выросло на 7% до 61%.

Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение.

В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении, пояснил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

При этом одобряют деятельность Путина, по состоянию на октябрь 2019 года, в целом 70% - безусловно поддерживают 26% и скорее поддерживают 44%. Эти показатели у Путина были максимальными в 2014 году – 34% и 51%

Не одобряют работу Путина 28% опрошенных. В прошлом году таких было 32%, а в октябре 2014 года – лишь 13%. При этом за год до этого, в октябре 2013 года, уровень неодобрения был максимальным за период с 2012 по 2019 года – 36%.

 

Опрос проведен 24 – 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах

Напоминаем: Опрос ВЦИОМ в ноябре показал, что больше всего граждане России боятся социальной несправедливости и снижения доходов, а меньше всего они боятся обострения международных конфликтов с участием России.

Темы: Путин Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Путина подтвердили встречу "нормандской четверки" и призвали "не завышать ожидания" 18 ноября 2019, 12:42
Лукашенко об альянсе с РФ: "Нах**на такой союз" 17 ноября 2019, 13:39
"Нафтогазу" не понравилась предложенная Путиным скидка на газ 15 ноября 2019, 15:00
Все новости
Главные новости
Портнов сходил в офис Зеленского, чтобы пожаловаться на журналистов
Россия передала Украине задержанные корабли
ГБР передало подозрение Порошенко в ГПУ и просит снять неприкосновенность
Пристайко видит два варианта исхода "нормандской" встречи
Все новости
success story

Как избавиться от запаха сигарет: с тела, одежды, машины и дома

Фото

20 фотографий, которые заставят вас задуматься о роли животные в жизни человека

исследование

Выхлопные газы – возможная причина рака мозга

Поиск по сайту
Архив
Весь архів