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Комитет Европарламента утвердил венгерского еврокомиссара, который будет отвечать за Украину

Понедельник, 18 ноября 2019, 16:00

Две крупнейшие политические группы в Европарламенте заявили, что поддержат кандидата Венгрии Оливера Варгейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Варгейи получил одобрение от членов комитета Европарламента по иностранным делам после того, как он предоставил заверения в своей независимости от премьер-министра Виктора Орбана в ответах на дополнительные вопросы евродепутатов.

На прошлой неделе депутаты Европарламента, в частности, представители группы социалистов и демократов, отказались одобрить Варгейи через обеспокоенность его зависимости от указаний венгерского правительства, имеет тесные отношения с Москвой.

Венгрия была последней страной, в которой не было утверждено кандидата в новую Еврокомиссию. 27 ноября во время пленарного заседания Европейского парламента должен быть утвержден ее состав, хотя организация все еще нуждается в решении об отказе Великобритании в назначении своего еврокомиссара.

Выбранная президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен утвердила его кандидатуру и даже уже поручила Варгейи в пределах его полномочий, в том числе, поддерживать украинские реформы.

Напомним, первый венгерский кандидат Ласло Трочани не прошел процесс отбора в комитете Европарламента.

Трочани считался близким соратником Орбана, который полностью отвергает миграционную политику ЕС, а его правительство приняло несколько противоречивых законов, что привело к критике со стороны Брюсселя и судебных дел. Депутаты Европарламента также сослались на обеспокоенность по поводу его "связей с Россией".

Вместо него Венгрия предложила дипломата Оливера Варгейи, который много лет работает в Брюсселе и в настоящее время возглавляет венгерское представительство в ЕС.

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