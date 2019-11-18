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СБУ поймала воров угля на 8 млн грн

Понедельник, 18 ноября 2019, 18:25

Служба безопасности разоблачила шесть дельцов из Киева, Покровского и временно оккупированного Енакиево, незаконно добывавших уголь и нанесших ущерб государству на 8 миллионов гривен.

Источник: СБУ

Детали: Преступная группировка работала на закрытой шахте "Горняк".

На подпольном предприятии 30 горняков круглосуточно и без соблюдения правил безопасности собирали уголь.

Легализовали добытое посредством поддельной документации одного из угольных предприятий региона.

Уголь сбывали учреждениям Днепропетровской, Запорожской и западных областей Украины.

За полгода было добыто почти 2,5 тысячи тонн угля на сумму 8 млн грн.

Злоумышленникам готовят подозрение в преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения), ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности в ходе выполнения работ с повышенной опасностью на производстве) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Текст сообщения: "Незаконная деятельность могла привести к экологической катастрофе – оползням, протеканию подземных вод. Это несло реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.

В ходе обысков...правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки".

 
 
 

Украинская правда
Темы: СБУ
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