Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разгон протестов в Грузии: полиция задержала почти четыре десятка человек

Понедельник, 18 ноября 2019, 23:58

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 37 участников протестов в Тбилиси во время разгона демонстрации.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на МВД Грузии

Детали: По данным министерства, во время силового разгона шесть человек пострадали, двое из них – полицейские. Свои действия МВД объяснило тем, что протесты "вышли за рамки закона".

Что было ранее: 17 ноября в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию оппозиции с требованием провести внеочередные парламентские выборы.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

Украинская правда
Темы: Грузиямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Грузия
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
Последние новости
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
Все новости...
Реклама: