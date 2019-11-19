Разгон протестов в Грузии: полиция задержала почти четыре десятка человек

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 37 участников протестов в Тбилиси во время разгона демонстрации.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на МВД Грузии

Детали: По данным министерства, во время силового разгона шесть человек пострадали, двое из них – полицейские. Свои действия МВД объяснило тем, что протесты "вышли за рамки закона".

Что было ранее: 17 ноября в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию оппозиции с требованием провести внеочередные парламентские выборы.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.