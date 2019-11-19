Разгон протестов в Грузии: полиция задержала почти четыре десятка человек

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Вторник, 19 ноября 2019, 00:58

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 37 участников протестов в Тбилиси во время разгона демонстрации.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на МВД Грузии

Детали: По данным министерства, во время силового разгона шесть человек пострадали, двое из них – полицейские. Свои действия МВД объяснило тем, что протесты "вышли за рамки закона".

Что было ранее: 17 ноября в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию оппозиции с требованием провести внеочередные парламентские выборы.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

Украинская правда
Темы: Грузия митинги


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