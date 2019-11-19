Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс
Вторник, 19 ноября 2019, 01:55
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отменил поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий.
Источник: DW со ссылкой на немецкое МИД
Детали: Визит планировался 19 ноября из Харькова. Однако из-за сильного тумана поездку пришлось отменить.
В ведомстве сообщили, что из Харькова Маас прилетит в Киев. В столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и украинским коллегой Вадимом Пристайко.
Ожидается, что глава МИД Германии обсудит встречу "нормандской четверки", которая запланирована на 9 декабря.
Напомним:
- Визит министра иностранных дел Германии Гайко Мааса в Украину рассчитан на два дня.
Украинская правда