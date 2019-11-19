Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс

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Вторник, 19 ноября 2019, 02:55

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отменил поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий.

Источник: Deutsche Wall со ссылкой на немецкое МИД

Детали: Визит планировался 19 ноября из Харькова. Однако из-за сильного тумана поездку пришлось отменить.

В ведомстве сообщили, что из Харькова Маас прилетит в Киев. В столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Ожидается, что глава МИД Германии обсудит встречу "нормандской четверки", которая запланирована на 9 декабря.

Напомним:

  • Визит министра иностранных дел Германии Гайко Мааса в Украину рассчитан на два дня.

Украинская правда
Темы: Донбасс Германия МИД


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