ЕС согласовал бюджет на следующий год
Вторник, 19 ноября 2019, 05:39
Европарламент и представители 28 стран-членов Европейского Союза достигли компромисса касательно бюджета на следующий год. Общая сумма расходов составлять 153,6 миллиарда евро.
Источник: DW
Детали: Планируется, что сумма поступлений будет составлять 168,7 миллиарда евро, что на 1,5% больше, чем в 2019 году.
Вместе с тем, расходы ЕС увеличились на 3,4%. Европарламент увеличил расходы на экологию, борьбу с безработицей молодежи и цифровые технологии.
Для Турции, кандидата на вступление в Союз, было решено уменьшить размер помоищи на 85 миллионов евро.
Украинская правда