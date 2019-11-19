ЕС согласовал бюджет на следующий год

Европарламент и представители 28 стран-членов Европейского Союза достигли компромисса касательно бюджета на следующий год. Общая сумма расходов составлять 153,6 миллиарда евро.

Источник: DW

Детали: Планируется, что сумма поступлений будет составлять 168,7 миллиарда евро, что на 1,5% больше, чем в 2019 году.

Вместе с тем, расходы ЕС увеличились на 3,4%. Европарламент увеличил расходы на экологию, борьбу с безработицей молодежи и цифровые технологии.

Для Турции, кандидата на вступление в Союз, было решено уменьшить размер помоищи на 85 миллионов евро.